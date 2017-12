Arctic Monkeys quer repetir sucesso com segundo disco Os jovens roqueiros independentes do Arctic Monkeys, que fizeram história com o álbum de estréia mais vendido no Reino Unido, em 2006, lançaram seu segundo disco e querem provar que sua mágica é algo que pode ser repetido. Os críticos se perguntam se o peso da expectativa não poderá ser demais para os músicos da cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra. Alexis Petridis, crítico de música do jornal The Guardian, descreveu Favourite Worst Nightmare como possivelmente o segundo álbum mais ansiosamente esperado em dez anos. A julgar pelas primeiras críticas e pelas reações de fãs em shows em várias partes do país, o segundo disco do Arctic Monkeys, depois de Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not, vai reforçar a reputação da banda, em vez de prejudicá-la. "Favourite Worst Nightmare está totalmente no nível de seu antecessor", escreveu Andrew Perry no The Telegraph. Pete Paphides acrescentou no the Times: "Como se faz para dar seqüência ao melhor álbum de estréia visto em anos? No caso do Arctic Monkeys, lançando o melhor segundo álbum em anos." Johnny Bradshaw, do selo independente Domino, que fechou contrato com a banda, disse que fica satisfeito de ver a atenção voltada para a música. "As pessoas estão dizendo que o novo álbum é ótimo e que os Monkeys conseguiram evitar a temida síndrome do segundo álbum", disse ele à Reuters. Números Mesmo assim, não há como evitar que Favourite Worst Nightmare seja comparado a seu predecessor. Num indício da confiança que a Domino está sentindo, foram produzidas 400 mil cópias do álbum para seu lançamento no mercado britânico. Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not vendeu 1,2 milhão de cópias na Grã-Bretanha, 364 mil delas na primeira semana. A banda recebeu o cobiçado Prêmio Mercury de melhor álbum britânico em setembro e repetiu a dose em fevereiro, ao ganhar os prêmios Brit de melhor grupo e melhor álbum britânicos. No último ano, seus integrantes reforçaram a fama de fugir dos excessos do rock´n´roll, evitando a publicidade, vestindo-se normalmente e concentrando a atenção em sua música. Bradshaw disse que o vocalista Alex Turner, de 21 anos, produziu um álbum mais enxuto desta vez, refletindo as viagens da banda pelo mundo, com mais histórias locais do que as do primeiro disco. Brianstorm, o primeiro single do álbum, está competindo com Beautiful Liar, de Beyoncé e Shakira, numa disputa pelo primeiro lugar nas paradas, no domingo, e, nas palavras do tablóide The Sun, até o meio da semana as "belas" estavam à frente das "feras".