Arctic Monkeys lidera indicações a Q Awards; Oasis se destaca

Entre outros artistas indicados em mais de uma categoria para os prêmios anuais da publicação musical estão U2, Florence & The Machine, The Prodigy, Kasabian e Dizzee Rascal. Os prêmios serão entregues em 26 de outubro.

O Arctic Monkeys, que acaba de lançar seu terceiro álbum, foi indicado por melhor faixa ("Crying Lightning"), melhor grupo ao vivo, melhor álbum ("Humbug") e melhor grupo no mundo.

O Oasis, de Manchester, foi indicado nas categorias melhor grupo ao vivo e melhor grupo do mundo, apesar de o compositor e guitarrista Noel Gallagher ter anunciado no mês passado sua saída da banda, devido a um desentendimento com seu irmão, o vocalista Liam Gallagher.

"As indicações são compiladas a partir dos votos de milhares de leitores da Q, ouvintes, espectadores e internautas, de modo que refletem a escolha dos fãs de música do país", disse o editor-chefe da Q Magazine, Paul Rees.

Seguem as indicações:

Melhor grupo novo:

- White Lies; Friendly Fires; Empire Of The Sun; Passion Pit; The Dead Weather

Melhor artista revelação:

- Florence & The Machine; Lady GaGa; La Roux; Mr Hudson; Pixie Lott

Melhor faixa:

- Kasabian/Fire; Muse/Uprising; Arctic Monkeys/Crying Lightning; Dizzee Rascal/Bonkers; Noisettes/Never Forget You; Lily Allen/The Fear

Melhor vídeo

- The Dead Weather/Treat Me Like Your Mother; Dizzee Rascal/Holiday; Florence & The Machine/Drumming Song; Mika/We Are Golden; Lady GaGa/Just Dance

Melhor grupo ao vivo:

- The Prodigy; U2; Oasis; Kasabian; Arctic Monkeys; Blur; Take That

Melhor álbum:

Arctic Monkeys/Humbug; U2/No Line On The Horizon; Florence & The Machine/Lungs; The Prodigy/Invaders Must Die; Kasabian/West Ryder Pauper Lunatic Asylum

Melhor grupo no mundo hoje:

- Kings Of Leon; Arctic Monkeys; Oasis; Coldplay; Muse

(Reportagem de Mike Collett-White)