Arctic Monkeys lança o clipe da música 'Evil Twin'

O Arctic Monkeys divulgou o clipe da música Evil Twin na tarde desta quinta-feira, 27.

A canção faz parte do álbum Suck It And See, que chegou às lojas em junho deste ano.

Suck It And See também será lançado em formato vinil e download digital na próxima segunda-feira, 31 de outubro.

Dirigido por Focus Creeps, este é o terceiro single tirado do quarto disco de estúdio da banda britânica.

No vídeo, o baterista Matt Helders é protagonista da história, com imagens selecionadas do arquivo pessoal do próprio músico.

O baterista já havia estrelado outro clipe do grupo. Em Suck It And See, música que dá nome ao CD, Matt interpreta um foragido, que resolve viajar de moto pelo mundo e curtir altas aventuras.

A banda inglesa já anunciou que não deve retornar ao estúdio para gravar novas músicas antes de 2013. Nos próximos meses, o Arctic Monkeys tem dezenas de apresentações marcadas na Europa e nos Estados Unidos.