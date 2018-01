Arctic Monkeys ganham principais prêmios do Brit Awards A banda de rock Arctic Monkeys foi a grande vencedora na festa de entrega do Brit Awards, a premiação mais importante da música pop no Reino Unido. Eles conquistaram os troféus de melhor grupo e melhor álbum britânicos. A banda de Sheffield (norte de Inglaterra), todos na faixa dos 20 anos, se impôs a Kasabian, Muse, Razorlight e Snow Patrol, é conhecida por desprezar as cerimônias de premiação, mas agradeceu por meio de um vídeo em imagens em que apareceram disfarçados de personagens do Mágico de Oz e Village People. O grupo, liderado por Alex Turner, apareceu primeiro na Internet, antes de firmar contrato com uma gravadora e produzir até agora seu único álbum Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not. O cantor James Morrison, de 23 anos, uma da últimas revelações musicais do Reino Unido, foi eleito o melhor cantor britânico, enquanto a cantora de soul Amy Winehouse ficou com o prêmio de melhor cantora britânica. Os norte-americanos The Killers venceram o prêmio de melhor grupo e melhor álbum internacional por seu trabalho Sam´s Town, ganhando em ambas as categorias de seus compatriotas Scissor Sister e Gnarls Barkley. O grupo Take That ganhou o prêmio de melhor single por Patience, título do último álbum com que voltou à cena pop mundial. A canadense Nelly Furtado foi eleita a melhor cantora internacional, deixando Christina Aguilera e Beyoncé para trás, enquanto o norte-americano Justin Timberlake levou o prêmio de melhor cantor internacional, categoria que tinha como favorito o veterano Bob Dylan. O grupo escocês The Fratellis foi a surpresa da noite, ao vencer Morrison, Corinne Bailey Rae, The Kooks e Lily Allen na categoria de revelação britânica do ano, enquanto o prêmio de artista revelação internacional foi para os californianos Orson. Apresentada pelo cômico Russell Brand, a cerimônia do Brit Awards, os prêmios mais importantes da indústria britânica, ocorreu no centro de exposições Earls Court de Londres, com show do grupo de Nova York The Scissor Sisters, que interpretaram seu sucesso I Don´t Feel Like Dancing. The Killers, Corinne Bailey Rae, Red Hot Chili Peppers, Take That e Oasis também se apresentaram na festa, transmitida pela primeira vez pela televisão, desde 1989. O Oasis, banda dos polêmicos irmãos Noel e Liam Gallagher - um dos grupos britânicos de maior sucesso de todos os tempos e que marcou a cena musical londrina dos anos 90 - recebeu um prêmio honorário por sua "destacada contribuição à música" em seus 12 anos de carreira, reconhecimento que em outras edições foi concedido a grupos como The Beatles, U2, Eurythmics e cantores como Paul Weller, Sting e David Bowie. A jovem Lily Allen, que era a favorita com quatro indicações, saiu com mãos vazias. O Brit Awards é o prêmio da Indústria Fonográfica Britânica e os vencedores são escolhidos por votação de mais de mil membros da indústria, incluindo representantes das gravadoras, mídia, produtores de discos, disc-jóqueis e promotores.