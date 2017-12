Arctic Monkeys fará duas apresentações no Brasil em novembro

Os ingleses do Arctic Monkeys confirmaram duas apresentações no Brasil em novembro. Os shows serão realizados no dia 14, na Arena Anhembi, em São Paulo, e no dia 15, na HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados.

A última passagem do quarteto pelo Brasil ocorreu em 2012, na segunda noite do festival Lollapalooza. Antes disso, eles haviam tocado no País no extinto Tim Festival, em 2007. O mais recente disco da banda, o elogiadíssimo AM, esteve presente em listas dos melhores discos de 2013. O álbum vendeu mais de 600 mil cópias apenas na Grã Bretanha. Em fevereiro deste ano, o Arctic Monkeys ficou com os prêmios de melhor grupo e disco no Brit Awards.

Criada em 2001 nos subúrbios da cidade inglesa de Sheffield, a banda teve seu álbum de estreia, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, lançado em janeiro de 2006 e ainda detém o recorde de álbum de lançamento mais rapidamente vendido no Reino Unido, com 120 mil cópias apenas no primeiro dia.