Arctic Monkeys e One Direction são os grandes destaques do Brit Awards 2014

Arctic Monkeys e One Direction foram o centro das atenções do Brit Awards 2014. Na cerimônia realizada em Londres nesta quarta-feira, 19, o Arctic Monkeys levou os prêmios de melhor grupo e disco do ano, com AM. Já o One Direction venceu nas categorias de melhor vídeo (votação popular) e sucesso mundial.

Considerado o Grammy britânico, o prêmio é destinado a artistas da Grã-Bretanha. Algumas categorias, no entanto, são específicas para músicos de fora do país. Os shows ficaram por conta da jovem Lorde, destaque do Grammy deste ano, Katy Perry, Arctic Monkeys e Beyoncé, que tocou pela primeira vez ao vivo a música XO.

O Arctic Monkeys abriu a cerimônia do Brit Awards, incendiando o palco do teatro O2 com a canção R U Mine ?. Lorde cantou o hit Royals ao lado do duo Disclosure. A cantora e a dupla são duas das principais atrações do festival Lollapalooza 2014, que será realizado em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril.

Ellie Goulding, de apenas 27 anos, autora da música Burn, uma das mais tocadas de 2013 - não decepcionou quem apostou na sua vitória como artista do ano. A cantora recebeu o prêmio das mãos do ídolo Prince.

O prêmio de melhor artista masculino internacional do ano foi entregue ao americano Bruno Mars pelos cantores Kylie Minogue e Pharell Williams. David Bowie venceu o prêmio de melhor artista masculino solo, mas não compareceu ao Brit Awards. A modelo britânica Kate Moss, que leu um texto em nome do artista, recebeu o estatueta.

Veja a lista de vencedores

Melhor artista solo masculino internacional

Bruno Mars

Melhor artista solo feminino

Ellie Goulding

Revelação

Bastille

Melhor grupo

Arctic Monkeys

Sucesso Global

One Direction

Melhor single

Rudimental ft Ella Eyre - Waiting all night

Melhor artista solo masculino

David Bowie

Melhor vídeo

One Direction - Best Song Ever

Melhor álbum do ano

Arctic Monkeys - AM

Melhor artista solo feminino internacional

Lorde

Melhor grupo internacional

Daft Punk