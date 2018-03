Arcade Fire ganha o prêmio canadense Polaris 2011

O ano de 2011 se encaminha para o fim, mas o Arcade Fire ainda coleciona prêmios por "The Suburbs", seu úlitmo CD, lançado em 2010. A banda venceu a edição 2011 do prêmio Polaris nesta segunda-feira 19. O Polaris elege anualmente o melhor lançamento de um artista canadense, assim como o seu correspondente britânico, Mercury Prize.

O júri do prêmio é formado por jornalistas do país e também agracia o vencedor com uma quantia em dinheiro, US$ 30 mil (cerca de R$ 53 mil). O grupo afirmou à emissora canadense CTV que o valor será investido em seu estúdio, em Montreal.

O mesmo "The Suburbs" já havia rendido à banda outros prêmios importantes. Neste ano, eles já faturaram o Grammy de Melhor Álbum, o BRIT Awards de Melhor Álbum Internacional e o Juno Awards (o equivalente canadense ao Grammy) também de Álbum do Ano.