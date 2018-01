Arcade Fire anuncia novo álbum e lança clipe de 'Everything Now'

O Arcade Fire lançou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 1º, a música Everything Now. A canção tem o mesmo título do quinto álbum de estúdio da banda canadense. O disco chegará ao mercado no dia 28 de julho.

Everything Now foi produzido pelo sexteto em parceria com Thomas Bangalter (do Daft Punk) e pelo ex-baixista do Pulp Steve Mackey. O produtor Markus Dravs também trabalhou no álbum.

O Arcade Fire já confirmou presença na edição deste ano do BUE Festival em Buenos Aires no dia 15 de dezembro. A expectativa é a de que o Brasil também esteja na rota da banda. A última passagem do grupo pelo País foi em 2014, no Lollapalooza.