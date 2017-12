Apresentadora Inezita Barroso sofre queda em Campos do Jordão

A cantora, apresentadora de TV e pesquisadora Inezita Barroso, 89 anos, sofreu uma queda da cama na casa de sua filha na cidade de Campos do Jordão, na noite desta terça-feira. Os bombeiros foram chamados e conduziram Inezita ao Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade. Ela foi atendida pelo doutor Marcio Stievano, diretor do PS, que pediu exames de radiografia que não detectaram nenhuma lesão. "A liberamos logo em seguida, ela saiu do hospital em carro próprio", disse o médico ao 'Estado'. "Mas pedi que a família nos procurasse se alguma dor surgir. Às vezes as quedas podem ser sentidas com mais intensidade nos dias seguintes". A família da cantora não atendeu às tentativas de contato da reportagem.