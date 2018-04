Apresentação de Mariah Carey é o primeiro fiasco do ano

A cantora Mariah Carey é a responsável pelo primeiro fiasco musical do ano. Em show da virada transmitido pela rede ABC de Times Square, ela pediu desculpas à plateia pela falha de som que não permitiu se ouvir o coro que a acompanhava na música 'Emotions'. Na verdade, ela estava dublando a si mesma. Na segunda música que interpretou, 'We Belong Together', a coisa só piorou. Por vezes ela afastava o microfone, mas o registro continuava, desmascarando a farsa, que foi muito criticada nas redes sociais, com evidente prejuízio para a carreira da cantora.