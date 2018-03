Aprenda a fazer o 'Moonwalk'

O Moonwalk, tradicional dança criada por Michael Jackson em que os pés parecem deslizar, se tornou um ícone da cultura pop. Michael dançou-a pela primeira vez em 1983, durante uma festa da Motown, sua gravadora na época dos Jackson Five. O passo geralmente era realizado durante as performances de Billie Jean.

Na internet, são inúmeros os sites e vídeos com tutoriais que ensinam até mesmo o mais desajeitado a emendar três ou quatro passos da dança. Um dos manuais mais completos está disponível no http://www.wikihow.com/Moonwalk. A equipe do estadão.com.br compilou e traduziu os dados desse e de outros tutoriais e montou um passo-a-passo para quem quer aprender o Moonwalk.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Use um tênis com sola deslizante. Vai facilitar nas primeiras tentativas. Se a superfície permitir, treine de meias.

2) O solo também não pode oferecer muito atrito. Os melhores são carpetes de madeira ou pisos de mármore.

3) Faça a posição-L. Levante sua perna direita e coloque a ponta dos pés do pé direito contra o chão, 20 centímetros atrás do pé esquerdo, posicionado à frente.

4) Afaste as pernas até encontrar seu ponto de equilíbrio.

5) Deslize seu calcanhar esquerdo para trás e 'pressione-o' contra o chão (enquanto se apoia na perna direita), até que o pé esquerdo termine atra da perna direita. Nesse momento, seu pé direito deve estar com o calcanhar levantado e dedos apoiados no chão.

6) Levante o calcanhar esquerdo do chão ao mesmo tenho que apoia o calcanhar direito no chão. Agora, você está de volta à posição-L, desta vez invertida.

7) Agora, basta praticar os movimentos e treinar a fluidez. Mover a cabeça para trás enquanto 'desliza' ajuda na ilusão de ótica que a dança causa.

O vídeo abaixo, com legendas em inglês, explica de maneira didática as nuances de um dos movimentos mais famosos das pistas de dança ao redor do mundo.