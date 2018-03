Após uma noite internada, Amy Winehouse recebe alta

A cantora britânica Amy Winehouse recebeu alta nesta terça-feira, 29, de um hospital de Londres, onde foi internada às pressas após uma aparente reação a remédios, informou um porta-voz do centro médico. Veja também: Amy Winehouse é levada às pressas para hospital em Londres Amy Winehouse ganha estátua de cera no Madame Tussauds Amy, de 24 anos, passou a noite no Hospital Universitário de Londres, ao qual chegou de ambulância. Segundo o porta-voz do hospital, a cantora se encontra 'bem'. O porta-voz da artista, Chris Goodman, disse que ela sofreu 'reação a um medicamento'. "Ela teve um susto à noite, por conta da reação ao tratamento que está fazendo. Permaneceu a noite no hospital simplesmente para observação", declarou Goodman em um comunicado. "Amy está com seu pai e sua família, descansando". A cantora, que ganhou o prêmio Grammy, o mais prestigiado da música, e elogios do mundo todo por seu álbum de 2006, Black to Black, foi internada em um hospital londrino após desmaiar em sua casa. O sucesso da carreira musical de Amy tem sido encoberto por sua tumultuada vida pessoal de escândalos com drogas e álcool. Segundo seu pai, a cantora já teve início de enfisema pulmonar, provocado por seu vício em cigarros e cocaína, o que a levou a passar mais de dez dias hospitalizada no mês passado. A seus problemas de saúde se soma a condenação a 27 meses de prisão imposta por um tribunal londrino a seu marido, Blake Fielder-Civil, por agredir o dono de um pub da capital britânica e depois lhe oferecer dinheiro para que retirasse a acusação. Mesmo com suas conturbações pessoais, Amy mantém seu prestígio como cantora. Nesta segunda, 28, a agência de notícias Ansa divulgou que o príncipe Azim, de Brunei, no sudeste asiático, uma das pessoas mais ricas do mundo, ofereceu cerca de US$ 2 milhões por um show particular da cantora.