Após sofrer traumatismo, Dinho Ouro Preto passa bem

A assessoria de imprensa do cantor Dinho Ouro Preto divulgou no início da noite deste domingo, 1º, um comunicado informando que o vocalista da Capital Inicial passa bem, após sofrer acidente em show em Minas Gerais. Ele sofreu um leve traumatismo craniano após cair de uma passarela de três metros de altura quando cantava em um show em Pato de Minas, na noite de sábado.

Segundo a nota, o cantor está lúcido e com estado de saúde estável. Dinho passou por duas baterias de exames, incluindo tomografia cerebral e ressonância magnética. A primeira, realizada no Hospital Vera Cruz, em Minas, e a segunda, para confirmação de diagnóstico inicial, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O músico está e sob os cuidados da equipe do Neurologista Milberto Scaff. Segundo o hospital, ele ficará em observação pelo menos nas próximas 24 horas.

Dinho, de 45 anos, sofreu uma queda quando caminhava - de costas - em uma passarela do palco, de três metros de altura, em apresentação no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Após atendimento no Hospital Vera Cruz, Dinho foi transferido para São Paulo, onde foi internado no Hospital Sírio-Libanês.

Dinho foi transferido em um helicóptero para a capital às 9h deste domingo.

Os primeiros socorros foram feitos pela equipe médica do Parque de Exposições, que o levou para o Hospital Regional que, em seguida, decidiu transferí-lo para o Hospital Vera Cruz. Todos os integrantes da banda já estão em São Paulo e acompanham, junto com os familiares do paciente, a evolução do caso.