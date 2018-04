Após show no Brasil, Lily Allen se aposenta

A cantora Lily Allen, que se apresentou na semana passada no Via Funchal, em São Paulo, anunciou em seu blog que não planeja lançar mais músicas ou fazer novas turnês, segundo o tabloide inglês The Sun.

Veja também:

Repaginada, Lily vai ao topo do pop

Lily se opõe ao compartilhamento de músicas pela web

Ela escreveu no blog - chamado "It´s Not Alright" e criado com o objetivo de convencer as pessoas a pararem de compartilhar suas músicas na internet - que não havia renegociado o contrato com sua gravadora e não tinha planos de gravar outro disco. "Mas continuo sendo uma fã de músicas novas, isto não é um tipo de cruzada egoísta", disse.

A estrela de 24 anos está agora focada na sua aparição em uma produção teatral londrina chamada "Reasons to be Pretty", que conta a história de um grupo de pessoas da classe trabalhadora que estão desanimadas com suas vidas.

Porém seu porta-voz provocou confusão nesta quinta-feira, 24, ao insistir que a carreira musical de Lily continuava viva. "Ela não deixou a música pop e ainda está promovendo seu atual álbum. O que ela disse é que ela não planeja futuras gravações", disse.

Não é a primeira vez que Lily manifesta seu desejo de desistir de sua carreira de cantora. No começo do mês, ela disse que não iria gravar e fazer turnês por um bom tempo.

"Vou encerrar meus compromissos em março e estarei pronta para fazer outra coisa. Estou na estrada há quatro anos e já briguei muito com minha voz. Estou cansada, vou tentar fazer algo novo", disse. "A peça é sobre um tema importante para mim, o dano que a cultura à beleza pode provocar em jovens garotas."