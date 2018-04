Após show desastroso em 2016, Adele voltará a se apresentar no Grammy deste ano

Adele vai cantar na cerimônia do Grammy 2017, anunciou a organização do evento nesta sexta-feira, 20. A cantora britânica vai se juntar a Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban, que já haviam sido confirmados na 59ª edição da cerimônia de premiação.

Adele ganhou dez prêmios no Grammy e foi indicada a cinco categorias nessa edição, incluindo canção do ano e gravação do ano, por Hello, e álbum do ano por 25. James Hetfield e Lars Ulrich, do Metallica, são indicados à melhor música de rock com Hardwired, enquanto Underwood concorre ao prêmio de melhor performance solo de country com Church Bells.

John Legend pode cantar Start a Fire, uma das faixas da trilha sonora original do musical La La Land: Cantando Estações, que recentemente venceu sete categorias do Globo de Ouro. A cerimônia, apresentada pelo humorista britânico James Corden, será realizada no dia 12 de fevereiro no Staples Center, de Los Angeles.

Show desastroso. No ano passado, Adele protagonizou um dos momentos mais infelizes do Grammy 2016: cantou All I Ask falhando, não atingindo as notas agudas no começo e perdendo o controle total da afinação no final.

Logo depois, ela comentou sua performance em sua conta do Twitter. "O microfone do piano caiu nas cordas do piano, que era onde o som do violão estava. Isso o fez soar desafinado. M... Acontecem". Na sequência, publicou: "Por causa disso, então, eu estou me dando de presente um jantar no In n Out. Talvez tenha valido a pena."