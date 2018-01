Após ser mãe, Mallu Magalhães anuncia shows no Brasil

A cantora Mallu Magalhães anunciou que fará série de shows no Brasil. Em São Paulo ela se apresentará no dia 27 de agosto, no Tom Brasil, e em 2 de setembro, no Vivo Rio.

Morando em Portugal, Mallu tornou-se mãe de uma menina há pouco tempo e decidiu fazer os shows no Brasil alegando saudade. As apresentações serão do tipo intimista, voz e violão.

No repertório, ela incluirá uma mistura de músicas que cantava quando fez suas primeras apresentações, são canções do disco Pitanga e Banda do Mar, que ela tem em parceria com Marcelo Camelo e Fred Ferreira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mallu programa para 2017 o lançamento de um novo disco, que terá canções inéditas.

Os ingressos já estão à venda.

SÃO PAULO

Tom Brasil - Rua Bragança Paulista, 1.281

Data: dia 27 de agosto, às 22h

Preços:

Camarote - R$180

Frisas - R$140

Cadeira Alta - R$100

Setor VIP - R$180

Setor 01 - R$150

Setor 02 - R$120

Setor 03 - R$90

Vendas: www.ingressorapido.com.br

Bilheteria: De segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

RIO DE JANEIRO

Vivo Rio - Av. infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Data: dia 02 de setembro, às 22h

Preços:

Setor VIP - R$200

Setor 1 - R$160

Setor 2 - R$120

Setor 3 - R$80

Camarote AA | R$200

Camarote A | R$160

Vendas: www.tudus.com.br

Bilheteria: De segunda a sábado, das 10h às 19h; domingos e feriados, das 10h às 18h.