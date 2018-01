Após ser barrado na escola, fã do Mötorhead ganha presentes da banda Uma mensagem postada na página oficial do Mötorhead, no Facebook, rendeu um pacote de presentes ao estudante Taylor Mathes, fã da banda britânica. No dia 20 de setembro, o jovem contou, na rede social, que havia sido mandado de volta para casa depois de ido à escola com um casaco com o mascote do grupo. Segundo o estudante, os funcionários do colégio acharam que o logotipo do agasalho tivesse relação com alguma gangue.