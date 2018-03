Após protestos de Björk, China decide controlar cantores

O Ministério da Cultura chinês anunciou nesta sexta-feira, 7, depois da cantora islandesa Björk ter gritado "Tibete livre" num concerto em Xangai no fim de semana passado, que a China vai aumentar os controles sobre cantores e outros artistas estrangeiros. Veja também: Björk pode ser banida da China por defender 'Tibete livre' Björk declamou o nome da região do Himalaia governada pela China depois de cantar sua música Declare Independence, que já usou no passado para promover os movimento de independência de lugares como o Kosovo. Em comunicado citado pela agência oficial de notícias Xinhua, o Ministério disse que a manifestação de Björk "não apenas infringiu as leis e normas e ofendeu os chineses, como contrariou o código de conduta profissional de um artista". "Qualquer tentativa de separar o Tibete da China enfrentará a oposição resoluta do povo chinês e de todos os homens justos do mundo." Sem entrar em detalhes maiores, o Ministério disse que vai investigar o concerto e tratar da questão como manda a lei. Em seu site, Björk disse que as referências que fez à independência foram de teor mais pessoal que político, mas acrescentou: "O fato de que foram traduzidas para seu significado mais amplo, a luta de um povo oprimido, me agrada muito. Eu gostaria de desejar boa sorte a todos os indivíduos e as nações em sua luta pela independência." A Free Tibet Campaign, organização com sede no Reino Unido que defende o fim do domínio chinês sobre o Tibete, divulgou comunicado dizendo-se muito satisfeito com a performance de Björk. "Ela demonstrou mais coragem que políticos como (o premiê britânico) Gordon Brown e (o secretário do Exterior britânico) David Miliband, cujo silêncio público sobre essas questões, em visitas que fizeram recentemente à China, é motivo de vergonha para o povo britânico", disse a entidade.