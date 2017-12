Após problemas de saúde, Paul tranquiliza os fãs e diz que está bem

Paul McCartney está recuperado da infecção viral que o forçou a cancelar vários shows nas últimas semanas. Pelo menos é isso que garante o músico de 72 anos. O ex-Beatle divulgou um vídeo em seu canal oficial no Youtube, afirmando que está se sentindo bem e pronto para voltar aos palcos. "Todo mundo está me perguntando como estou. Eu me sinto muito bem. Muito obrigado por se preocuparem comigo, disse o músico.

O cantor também garantiu que todas as apresentações da turnê Out There, realizadas nos Estados Unidos em junho, foram remarcadas para setembro e outubro. No vídeo, ele ainda toca uma guitarra imaginária.

Em entrevista ao programa de TV Access Hollywood, concedida na última semana, o ex-baterista dos Beatles Ringo Starr já havia avisado que seu ex-colega de banda estava se recuperando bem da infecção sofrida. "Eu falei com ele quando ele estava no hospital. Ele atendeu o telefone e disse 'oi' (risos)", disse Ringo. No último dia 18 de junho, Paul McCartney completou 72 anos.