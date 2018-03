Após performance desastrosa, Britney é indicada ao VMA

Após uma apresentação desastrosa no ano passado, Britney Spears estará de volta ao MTV Video Music Awards (VMA) neste ano, desta vez como indicada na categoria Melhor Clipe Feminino pela música Piece Of Me, informou a People. Veja também: Confira o clipe 'Piece Of Me', de Britney Spears, no YouTube Confira o show de Britney no VMA em 2007 Britney Spears participará de nova turnê de Madonna em vídeo Britney Spears deixa férias de lado para gravar novo álbum A nomeação da cantora é graças aos votos enviados por seus fãs pela internet. Agora resta a dúvida se os chefões da atração irão permitir uma nova performance de Britney na cerimônia. Segundo divulgou o The Mirror nesta segunda-feira, 28, os patrões não estão entusiasmados em entregar o microfone para Britney novamente. "Eles irão deixar a decisão de lado até uma semana antes da cerimônia. Se ela for se apresentar, o que eles podem fazer é aconselhá-la, mas Britney vai fazer o que quiser no palco", disse uma fonte ao tablóide inglês. O show de Britney na edição de 2007 do VMA foi escolhida como a coreografia de dança mais infame de todos os tempos em uma pesquisa da UKTV Gold publicada em setembro passado. Este ano, o VMA vai retornar a Los Angeles pela primeira vez em uma década. A festa, que está em seu 25.º ano, acontecerá em um estúdio da Paramount Pictures em Hollywood em 7 de setembro, e será transmitido pelo próprio canal. Los Angeles havia recebido o evento pela última vez em 1998. Desde então, o evento tem sido promovido principalmente em Nova York, mas também nas cidades de Miami e Las Vegas, no ano passado.