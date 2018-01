Após passar por cateterismo, Milton Nascimento recebe alta

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 15, no Instituto dedo Coração (Incor), em São Paulo, depois de fazer um cateterismo.

Segundo informações do boletim médico do hospital, a internação já estava programada e faz parte da avaliação cardiológica de Milton Nascimento. Ainda de acordo com o informe, o artista tem sido submetido no Incor desde agosto deste ano, sob coordenação do Dr. Sérgio Timerman.

Em agosto deste ano, Milton passou mal enquanto se apresentava ao lado de Criolo, no HSBC Brasil, em São Paulo. O músico sofreu uma queda de pressão, ocorrida durante a performance da música Ponta de Areia, uma de suas canções mais conhecidas. O show precisou ser interrompido e a apresentação que seria realizada no dia seguinte, no mesmo local, foi remarcada.