Após Oscar, Madonna grava comercial japonês em Londres A pop star americana Madonna, vista recentemente desfilando no tapete vermelho do Oscar, gravou em Londres uma peça publicitária para uma incorporadora japonesa, pela qual cobrou milhões de dólares, informou nesta quinta-feira, 1, a própria cantora. "Filmei este comercial curto para a empresa Brilla Mare Ariake, que construirá uma série de edifícios na baía de Tóquio. O vídeo foi dirigido por meu amigo e fotógrafo Steven Klein e foi gravado em Londres", afirmou a cantora de 49 anos em seu site oficial. No vídeo, que tem menos de um minuto de duração, a estrela aparece com uma peruca e uma guitarra branca a seu lado. Segundo a "material girl", ela cobrou alguns milhões de dólares pelo trabalho. "As pessoas ficariam chocadas se soubessem quanto dinheiro recebi por este projeto. Digamos que meus filhos poderão decidir em que universidade vão estudar quando crescerem", acrescentou. Com uma fortuna pessoal avaliada em mais de US$ 900 milhões, Madonna vive em Londres com seu marido, o cineasta britânico Guy Ritchie, e seus filhos Lourdes Maria, de 10 anos, Rocco, de 7 anos, e o adotivo David Banda, de 1 ano. A pop star conseguiu a guarda provisória do caçula, natural de Maláui, país africano, em dezembro do ano passado. Madonna também possui propriedades na Inglaterra, em Nova York, Los Angeles e Miami.