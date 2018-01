Após nove anos, Michael Jackson volta à Inglaterra O cantor americano Michael Jackson, de 48 anos, fará sua primeira aparição pública em nove anos na Inglaterra em novembro, quando receberá um prêmio no World Music Awards, de acordo com anúncio dos organizadores da premiação neste domingo. No dia 15 de novembro, numa cerimônia no Earl´s Court Arena, em Londres, o autor de sucessos como "Thriller" e "Bad" receberá o prêmio Diamond, concedido a artistas que venderam mais de cem milhões de discos em diferentes países. Outros já agraciados com este prêmio foram Rod Stewart, Mariah Carey, Bon Jovi e Celine Dion. A última aparição pública de Michael Jackson no Reino Unido foi durante a turnê "History", em 1997. Nos últimos tempos, o ator tem se mantido recluso na Irlanda e afastado da imprensa desde que, no ano passado, foi absolvido das acusações de abuso sexual de menores nos Estados Unidos. Desde então, acredita-se que o artista tem trabalhado num novo álbum.