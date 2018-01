Após Nobel de Literatura, streaming de discos e vendas de livros de Bob Dylan aumentam

O anúncio de que Bob Dylan conquistou o Nobel da Literatura na última quinta-feira, 13, refletiu nas vendas de livros e streaming de músicas do artista. Segundo o Spotify, as reproduções de Dylan aumentaram 512% no mundo todo em apenas 1 dia. A faixa mais ouvida após o anúncio da premiação foi Like a Rolling Stone, que teve um aumento de 258%. A plataforma de streaming criou uma playlist especial com grandes sucessos do cantor de 75 anos.

O inesperado prêmio também influenciou um aumento nas vendas dos livros sobre a carreira de Dylan. Chronicles: Volume One, livro de memórias do cantor, e The Lyrics: 1961-2012, compêndio sobre suas letras, foram duas das obras que mais venderam no site americano da Amazon. As publicações chegaram ao top 300.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Academia ainda não conseguiu falar com o artista, que fez um show em Las Vegas na noite desta quinta-feira, dia 13. "A Academia entrou em contato com o agente de Dylan e também com o diretor de sua turnê", afirmou o chanceler da instituição, Odd Zschiedrich.