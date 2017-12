Após nascimento de filhos, Jennifer Lopez recebe visitas

A cantora e atriz Jennifer Lopez recebeu nesta sexta-feira as visitas de sua irmã Lynda e de sua amiga íntima Leah Remini, no hospital de Long Island (Nova York), onde acaba de dar à luz gêmeos. Lynda chegou ao centro médico no início da manhã, ao tempo que Remini foi vista adentrando o local durante a tarde, segundo publica hoje em sua edição digital a revista "People". Os gêmeos são os primeiros filhos de Lopez, de 38 anos, que se casou com o também cantor Marc Anthony, de 39 anos, em 2004. Anthony já tem filhos de relacionamentos anteriores.