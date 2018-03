Após muita espera, Radiohead faz sua 1ª apresentação no Brasil Após anos de espera, os ingleses do Radiohead fizeram na noite desta sexta-feira, 20, sua primeira apresentação no Brasil. O público que foi à Praça da Apoteose, no Rio, pôde conferir ainda duas outras apresentações do festival 'Just a Fest'. Os brasileiros do Los Hermanos fizeram sua primeira apresentação após dois anos em que o grupo esteve separado. Logo depois foi a vez dos alemães do Kraftwerk, pioneiros da música eletrônica, subirem ao palco. Fotos: Marcos D'Paula/AE