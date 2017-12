Após jejum da Copa, show biz retornará com força, programe-se

Depois do jejum de shows internacionais que acompanha esse período de Copa do Mundo, São Paulo terá um pós-Copa refinado na área da música internacional.

A retomada do show biz começa já em agosto, com o desembarque de expressiva representação da nata da música. Haverá show gratuito do pianista Allen Toussaint no Parque do Ibirapuera, numa jornada que vai de 16 a 24 de agosto, no Bourbon Street Fest. Toussaint é um dos mais importantes músicos, compositores e arranjadores de New Orleans, berço do jazz.

E a cidade recebe show do veterano cantor Al Jarreau no HSBC Brasil. A cantora cubana Omara Portuondo, diva da agremiação Buena Vista Social Club, volta para show no Teatro Bradesco, no dia 30 de agosto.

E uma das mais celebradas parcerias da atualidade na área da música contemporânea, a união entre os pianistas Brad Mehldau e Kevin Hays e o compositor e arranjador Patrick Zimmerli (que burilou músicas originais e canções de Steve Reich, Ornette Coleman e Philip Glass), o show Modern Music desembarca na Sala São Paulo no dia 29 de agosto.

O rock'n'roll já tem uma agenda concorrida. O primeiro grande show será o do Queens of the Stone Age (Qotsa), no dia 25 de setembro, no Espaço das Américas. Franz Ferdinand toca no mesmo local, no dia 30 de setembro. Os ingleses do Arctic Monkeys tomam o Anhembi com seu novíssimo disco, AM (2013), e o show correspondente. O álbum, dos mais festejados do ano passado, tem participações de Josh Homme (Qotsa), Pete Thomas, Bill Ryder-Jones e John Cooper Clarke.

E o guitarrista Joe Satriani ocupa o palco do Citibank Hall. Seu disco mais recente é Unstoppable Momentum (Epic 2013). É uma das lendas do instrumento, notório integrante do supercombo G3 e o guitarrista que mais vendeu discos na atualidade, com mais de 10 milhões de cópias pelo mundo e 15 indicações ao Grammy.

Isso sem falar no universo indie, que recebe talvez o mais estrelado festival dos últimos tempos, o Popload Festival. Na escalação, as bandas cult Tame Impala e Beirut e um passeio pelo melhor da psicodelia atual.

O pop também não deixará o fã amuado: além da "bola de demolição" da polêmica Miley Cirus, o Z Festival traz atrações teen como Austin Mahone e Fifth Harmony. O grupo Capital Cities, que ganhou o público no mais recente Lollapalooza Festival com um show elétrico, dançante, já está de retorno à cidade, em dezembro.

Veja aqui alguns dos principais shows que animarão o segundo semestre.

AGOSTO

dia 9

Black Label Society, no Via Marques

dia 14

Al Jarreau, no HSBC Brasil

dia 18

Allen Toussaint, no Bourbon Street Fest (com mais Walter ‘Wolfman’ Washington, Mila Borders e outros) e Parque do Ibirapuera

dia 29

Brad Mehldau e Kevin Hays, na Sala São Paulo

dia 30

Omara Portuondo, no Teatro Bradesco

Enthroned, no Hangar 110

SETEMBRO

dia 6

Racionais MCs, no Citibank Hall

Overload Festival (com God is an Astronaut e outros), no Via Marques

dia 12

Cavalera Conspiracy, no HSBC Brasil

dia 13

Tarja, no HSBC Brasil

dias 19 e 20

Michael Bublé, no Ginásio do Ibirapuera

dia 25

Queens of the Stone Age, no Espaço das Américas

dia 26

Miley Cyrus, no Arena Anhembi

dia 30

Franz Ferdinand, no Espaço das Américas

OUTUBRO

dia 1º

Joe Satriani, no Citibank Hall

dia 3 a 8

André Rieu, no Ginásio do Ibirapuera

dia 4

Exodus, no Carioca Club

dia 5

Toxic Holocaust, no Clash Club

dia 12

Z Festival (com Austin Mahone, Fifth Harmony e bandas nacionais Fly e Mc Gui), no Espaço das Américas

Johnny Winter, no Clube Atlético Juventus

dia 16

Thirty Seconds to Mars, no Espaço das Américas

dia 4

Rick Astley, no HSBC Brasil

dia 9

Bane and Risk It, no Clash Club

dia 14

Arctic Monkeys, na Arena Anhembi

dia 22

Sharon Corr, no Clube Atlético Juventus

dia 23

David Bisbal, no HSBC Brasil

dias 28 e 29

Popload Festival 2014 (com The Lumineers, Beirut, Tame Impala, Metronomy, Pond e Boogarins), no Audio Club

NOVEMBRO

dia 30

Within Temptation, no Via Marques

DEZEMBRO

dia 2

Capital Cities, no Citibank Hall SP

dia 6

Belphegor, no Extreme Hate Festivalm, no Clash Club

dia 7

Gorilla Biscuits, no Clash Club