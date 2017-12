Após hiato, Los Hermanos farão duas apresentações em 2015

RIO - Os Los Hermanos confirmaram duas apresentações no Rio de Janeiro para os dias 30 e 31 de outubro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os shows fazem parte das comemorações dos 450 anos da cidade. No portal www.rio450anos.com.br, cariocas e visitantes podem consultar a programação de 204 eventos, entre shows de música, concertos, espetáculos de dança e teatro, eventos esportivos e seminários.

A última vez que Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante e companhia se apresentou junto foi em 2012. Desde então cada um dos integrantes se dedicou a projetos paralelos. Camelo, além de investir na carreira solo, montou a Banda do Mar com Mallu Magalhães e o baterista Fred Ferreira. O grupo lançou seu primeiro disco este ano.

Los Hermanos - Último Romance

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Los Hermanos - De Onde Vem a Calma