Após fiasco no Grammy, Adele retoma liderança da parada Billboard

Adele pode ter chorado o dia todo depois de sua apresentação no Grammy 2016, mas a cantora britânica reconquistou a liderança da Billboard 200, a principal parada semanal de discos, na segunda-feira, 22, à medida que a procura por seu álbum mais recente, o bem-sucedido 25, se manteve grande mesmo três meses após o lançamento.

O terceiro disco de estúdio de Adele subiu da segunda colocação depois de vender mais 151 mil unidades, contando disco, canção e acesso por streaming, de acordo com cifras da empresa de monitoramento Nielsen SoundScan. 25 vendeu um total de 8,3 milhões de cópias só nos Estados Unidos.

O disco contém a canção All I Ask, que Adele interpretou na noite de 15 de fevereiro na premiação do Grammy, quando seu desempenho foi prejudicado por problemas técnicos – um microfone caiu sobre as cordas do piano e fez a cantora desafinar várias notas, o que não é comum.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais tarde na mesma semana, Adele cantou o mesmo número de forma impecável no talk show de Ellen DeGeneres e deu uma entrevista sincera na qual disse ter ficado "muito constrangida" e ter "chorado praticamente o dia inteiro" depois do Grammy.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Entre os outros artistas presentes à cerimônia que galgaram posições entre os dez mais da parada Billboard 200 está o pop star canadense Justin Bieber, que conquistou seu primeiro Grammy e subiu três degraus, chegando à segunda colocação, com o álbum Purpose.

O cantor country Chris Stapleton, que levou quatro Grammys, viu seu disco Traveller ir da 11a para a 5a posição; Beauty Behind the Madness, do astro de R&B The Weeknd, que recebeu dois Grammys, subiu seis posições e chegou ao sexto lugar; e Taylor Swift, que conquistou o cobiçado troféu de melhor disco do ano, viu seu 1989 ganhar 12 posições e ficar em oitavo lugar.

A única novidade entre os 10 mais populares da semana foi Hymns, da dupla de country Joey + Rory, que são marido e mulher, que chegou à quarta posição.

Na parada de canções digitais, que mede as vendas pela Internet, My House, de Flo Rida, manteve a primeira colocação pela segunda semana com 135 mil cópias vendidas.