Após 'feliz Natal' de Liam para Noel, casas de apostas aumentam os prêmios para a volta do Oasis

A eterna briga entre os irmãos Liam e Noel Gallagher pode estar próxima de um final feliz. Os rumores aumentaram depois que Liam usou seu perfil oficial no Twitter para desejar feliz natal ao irmão Noel. "Quero desejar um feliz Natal ao Noel. Tem sido um grande ano. Obrigado por tudo, aguardo ansiosamente para te ver amanhã", escreveu ele na última terça-feira, 19. Questionado por seguidores, Liam disse que Noel "estendeu a mão" e que "todos estão bem de novo". Noel não comentou as declarações.

A mensagem, obviamente, alimentou a esperança dos fãs, que já começaram a especular sobre uma possível volta do grupo inglês. As casas de apostas britânicas também seguiram a tendência. Se antes você ganharia 100 libras apostando apenas uma vez, agora o valor caiu drasticamente para 8/1. Há ainda um pagamento de 10/1 para um novo álbum em 2018 e remuneração de 6/4 para quem apostou que Liam irá usar o Twitter novamente para criticar seu irmão e garantir que nada acontecerá com o Oasis em 2018.

