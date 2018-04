Após críticas, Gallagher diz que shows no País foram 'privilégio'

Depois de ter criticado o número de shows no País, o guitarrista e líder do Oasis "retirou tudo o que disse" no blog da banda inglesa nesta quinta-feira, 14. "A última noite foi incrível. Incrível, incrível", destacou Noel Gallagher, referindo-se à apresentação de terça-feira em Porto Alegre.

Em sua penúltima postagem, Noel havia afirmado que "não sabia" o que o conjunto "tentava provar" ao tocar em locais como Curitiba e Porto Alegre em vez de fazer apenas grandes shows em estádios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para ele, apresentações em "estacionamentos" não oferecem aos fãs a mesma dimensão de um estádio. Nesta quinta, o guitarrista não poupou elogios e disse, "falando diretamente ao povo da América do Sul", que foi um "privilégio" se apresentar no continente.

Noel revelou ainda que escreveu quase cinco novas músicas apenas nesta parte da turnê, que além do Brasil incluiu também Argentina, Venezuela, Peru e Chile. "As memórias desta pequena excursão irão viver em mim por um longo tempo. Mucho gracias e obrigado", finalizou o guitarrista, encerrando a mensagem com um "hasta luego" (até logo, em espanhol).

Agora, a banda voltará ao Reino Unido para uma série de shows em estádios cujos ingressos já estão esgotados. Depois, a turnê que promove o último álbum, Dig Out Your Soul (2008), terminará com apresentações em festivais europeus.