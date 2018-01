Após contrair infecção, McCartney volta a se apresentar em NY

Depois de dois meses afastado, Paul McCartney retornou aos palcos na noite do último sábado, 5, em Albany, Nova York. "É ótimo estar de volta", disse o britânico que fez um show de mais de 3 horas e tocou ao todo 38 músicas.

O músico, que completou 72 anos no último dia 18 de junho, foi internado em Tóquio, no Japão, em maio, depois de contrair uma infecção. Diversas apresentações da turnê Out There, incluindo nos Estado Unidos e na Coreia do Sul, precisaram ser canceladas. O último show de Paul McCartney havido sido realizado em 1º de maio na Costa Rica.

No show deste sábado, aberto com a canção Eight Days a Week, o cantor pediu que um casal subisse ao palco após ver uma mulher segurando um cartaz dizendo que seu namorado não casaria com ela até ele conhecer McCartney. Em seguida, o homem se ajoelhou e pediu a parceira em casamento.

A apresentação contou com clássicos como Hey Jude, Let it Be e Drive My Car, além de quatro músicas do último álbum de McCartney, New, e hits dos Beatles e dos Wings, banda formada por Paul e Linda McCartney no início da década de 70.