Após cirurgia de voz, Keith Urban aprende valor das palavras

"Fiquei espantado com quanto ruído há na televisão e nas conversas", disse Urban à Reuters na quarta-feira. "É lixo. Poderíamos tirar tanta coisa... ser mais sucintos. e ainda assim dar o recado".

"Dei-me conta de que sou tão culpado quanto o resto. Aprendi que, quando você tem que escrever as coisas, torna-se mais objetivo sobre o que dizer e como dizer".

O cantor passou por uma cirurgia em novembro para remover pólipos de uma corda vocal, o que fez os médicos lhe ordenarem descanso de voz por três semanas e o proibir de cantar até fevereiro.

Urban, que emplacou no primeiro lugar das paradas a canção "Long Hot Summer", co-escrita com Richard Marx, disse que enquanto esteve impossibilitado de falar seus outros sentidos se aguçaram, especialmente a audição.

Ele se preparou para se comunicar com sua filha de 3 anos, Sunday Rose. Gravou vários de seus livros favoritos em fita e, após a operação, levava o gravador a seu quarto, ligava-o e virava as páginas do livro, como se o lesse.

Sunday Rose deixava a fita tocar por algum tempo, depois apertava o botão 'stop', voltava-se para o pai e dizia: "Quero que você leia", conta Urban.

Sua mulher, a atriz Nicole Kidman, tinha que explicar a ela porque seu pai não podia ler de verdade.

Urban, cujos sucessos incluem "You Look Good in My Shirt", "Making Memories of Us" e "Somebody Like You," está totalmente recuperado e planeja voltar aos palcos em 4 de fevereiro, quando canta no Grand Ole Opry, templo da música country, em Nashville.

Ele também planeja um grande concerto beneficente para o Country Music Hall of Fame and Museum em Nashville no dia 10 de abril.