Após acesso de raiva, Amy Winehouse deixa hospital

A cantora britânica Amy Winehouse deixou furiosa o hospital onde se tratava de um enfisema pulmonar, no Reino Unido, informa nesta terça-feira, 1, o jornal The Sun. Amy Winehouse ganha estátua de cera em museu em Londres Amy sofreu um acesso de raiva passageiro horas após sua performance, no fim de semana passado, no festival de Glastonbury, na Inglaterra, onde teve que se defender com um soco de um fã que havia tentado agarrá-la pelo cabelo. Os amigos da cantora temem que ela agora volte às drogas, segundo disseram ao periódico. Amy, de 24 anos, foi internada há duas semanas em um hospital londrino, do qual saiu na sexta-feira para participar do concerto de homenagem aos 90 anos do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, e atuar um dia depois em Glastonbury. Um amigo da cantora disse ao jornal que os médicos não haviam se oposto a que a cantora deixasse o hospital para essas duas performances, como era seu desejo. No palco, Amy pareceu aproveitar enormemente, e apresentou aspecto e voz melhores do que em ocasiões anteriores, explicou o amigo. No entanto, ao voltar ao hospital, no domingo, a cantora pareceu sofrer uma recaída, e disse a seu pai que precisava deixar o local imediatamente. O pai compreendeu então que tinha que atender a seus desejos, pois de outro modo, perderia todo o controle sobre ela, explicou o amigo da cantora, segundo o qual ele tenta cuidar agora para que nada lhe aconteça.