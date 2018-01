Após 56 anos de carreira, Aretha Franklin anuncia aposentadoria

A diva do soul Aretha Franklin anunciou sua aposentadoria após 56 anos de carreira, e deixará os palcos depois de lançar um álbum com Stevie Wonder, em setembro.

"Tenho que dizer, me aposento este ano", afirmou a cantora, de 74 anos, que não descartou gravar mais discos. "Gravarei, mas este será meu último ano de shows. Isso é tudo", disse a cantora à emissora"WDIV Local 4 de Detroit (EUA).

"Farei algumas coisas seletas", ressaltou a ganhadora de 18 prêmios Grammy e famosa por canções como Respect, Chain of Fools, Baby I Love You, Spanish Harlem e Angel.

O anúncio é amargo e doce ao mesmo tempo, reconheceu Franklin, porque a música "é o que fiz toda minha vida", lembrou.

"Me sinto muito enriquecida e satisfeita por onde começou minha carreira e onde está agora (...) Continuarei muito satisfeita, mas não vou a lugar algum para me sentar e não fazer nada. Isso também não seria bom", explicou.

Aretha afirmou que seus netos logo entrarão para a universidade e quer passar mais tempo com eles.

Sobre o que provavelmente será seu último álbum, afirmou estar "eufórica" e que mal pode esperar para entrar no estúdio e gravá-lo.

O disco, que será o 42º de sua carreira e que contará com a produção de Stevie Wonder em várias faixas, será lançado em setembro, quando a cantora deve sair em turnê para fazer no máximo um ou dois por mês.

O álbum será "multidirecional", disse Aretha, que acrescentou: "não vamos classificá-lo como de um só estilo".

O novo trabalho será inteiramente gravado em Detroit, onde vive a cantora, e todas as canções serão originais.