Após 5 anos, Tom Waits retorna aos palcos

O hiato foi quebrado e Tom Waits voltou a subir aos palcos. Mesmo lançando um novo disco em 2011, o elogiado Bad as Me, Waits não se apresentava ao vivo desde 2008. A apresentação aconteceu no concerto pela Bridge School, escola destinada para pessoas com necessidades especiais, que acontece anualmente e é organizado pelo cantor canadense Neil Young e sua esposa Pegi. O line-up contou ainda com Arcade Fire, Elvis Costello, Queens of the Stone Age, entre outras bandas.

Além do retorno de Waits aos palcos, o festival teve a reunião de Crosby, Stills, Nash & Young e uma homenagem a Lou Reed, quando diversos artistas subiram ao palco para fazer uma versão de Oh! Sweet Nuthin, do Velvet Underground, banda fundada por Reed.

Waits brincou ao ter seu nome confirmado para o show: "Eu tinha toda a intenção de permanecer em casa fazendo minha máscara de JD Salinger para o Halloween, mas quando Neil me disse que ele serviria olho de vaca queimado em pneu careca, e que tudo isso era livre de glúten, eu me convidei".

É possível assistir todo o festival neste link.