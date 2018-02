Após 18 anos, Faith No More vai lançar disco com músicas inéditas

Um disco com músicas inéditas do Faith No More vai ser lançado em abril de 2015. A informação foi confirmada pelo baixista Billy Gould em entrevista à Revista Rolling Stone. O álbum, o primeiro do grupo em quase 18 anos, ainda não tem título, mas o single, Motherfucker, deve chegar às lojas no dia 28 de novembro. A canção, no entanto, já foi apresentada ao público em julho, durante um show no Hyde Park, em Londres. O Faith No More foi uma das atrações do Barclaycard British Summer Time Festival.

"As pessoas ficam nos perguntando a todo tempo o que estamos fazendo. E, vocês sabem, não dá para dizer simplesmente que estamos realizando alguns projetos. Nós não estávamos fazendo nenhuma turnê, mas tínhamos essas músicas que achávamos bem legais", disse o baixista Billy Gould.

Em maio deste ano, a banda liderada por Mike Patton já tinha dado pistas de que lançaria um CD de inéditas por intermédio de sua conta no Twitter. O disco mais recente do Faith No More é Album of the Year, de 1997. Além de Patton e Gould, o grupo ainda conta com Jon Hudson (guitarra), Mike Bordin (bateria) e Roddy Bottum (teclado).

A banda também planeja uma turnê pelos Estados Unidos para divulgar o novo trabalho. Desde que eles voltaram à ativa, em 2009, o Faith No More tocou apenas em algumas cidades americanas. O Faith No More veio ao Brasil pela última vez em 2011 para participar do extinto SWU. Em 2012, Mike Patton voltou a São Paulo com seu projeto paralelo para se apresentar no Lolllapalooza.