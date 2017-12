Após 17 anos, Sandy e Junior anunciam separação Após anos de especulações, Sandy e Junior anunciaram nesta terça-feira, 17, durante coletiva de imprensa sobre o novo CD da dupla, Acústico MTV, que vão se separar depois de uma parceria de 17 anos. O disco será a última produção dos dois em dupla. Eles disseram que pretendem começar a produzir o Acústico agora e o lançamento está previsto para agosto. Haverá uma turnê pelo Brasil até o fim do ano para que os fãs se despeçam dos dois. "Eu e a Sandy conversamos muito e vimos que é a hora de fazer esse CD. Esse é o nosso último projeto em dupla", disse Junior, na coletiva. Sandy adicionou: "Vamos fazer uma última turnê para nos despedir dos nossos fãs e selar essa nossa história". Sandy, de 24 anos, e Junior, de 23 anos, deram a "triste" notícia aos fãs através de um vídeo que postaram em seu site oficial. "Esse vídeo foi a maneira que a gente encontrou para falar com vocês, fãs", disse ela. "Queremos que ouçam da nossa boca", completou. "Esse projeto (Acústico MTV) é muito importante pra gente", começou Junior. "Porque é o último da nossa carreira, é o último da Sandy e do Junior juntos", finalizou a cantora. Os irmãos lançaram no ano passado o 15.º CD juntos. O disco, que leva o nome da dupla, tem sete das 12 músicas compostas pela própria cantora, sozinha ou em parceria com alguém. Além disso, toda a bateria do CD é dele, que também assina a co-produção, ao lado do argentino Sebastian Krys e de Otávio Moraes.