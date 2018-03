Após 10 anos, Backstreet Boys voltam a figurar no top 100 norte-americano

Os Backstreet Boys voltaram a marcar presença no top 100 norte-americano, das músicas mais vendidas/baixadas do país, após 10 anos. O quinteto fez uma participação especial na faixa God, Your Mama, And Me, em que canta com a dupla Florida Georgia.

Esta é a primeira canção a entrar na lista, desde 2007, com Inconsolable, atingindo a 87ª posição.

Com oito álbuns lançados e mais de 130 milhões de discos vendidos, o grupo já teve 17 músicas no top 100, sendo seis entre as dez mais ouvidas. Em julho deste ano, os Backstreet Boys farão uma turnê especial em Las Vegas até julho deste ano.