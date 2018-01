Apartamento em que Jimi Hendrix viveu em Londres vai virar museu

O apartamento onde o guitarrista americano Jimi Hendrix viveu em Londres entre 1968 e 1969 abrirá ao público como museu em fevereiro, anunciaram nesta terça-feira, 27, os proprietários do imóvel, no número 25 da Brook Street.

Hendrix ocupou até pouco antes de sua morte, em 1970, o último apartamento de um edifício histórico do bairro londrino de Mayfair, na chamada Handel House, onde o compositor Georg Friedrich Handel viveu durante 36 anos em meados de século 18.

Ano passado começaram os trabalhos de restauração da antiga casa do guitarrista, uma reforma que custou 2,4 milhões de libras (R$ 12 milhões) e que deixará os ambientes onde Hendrix viveu com o mesmo aspecto que tinham em 1969.

"É difícil encontrar outro edifício no mundo com uma concentração maior de gênios musicais", afirmou Alistair Starnack, presidente da fundação Handel House.

"Esperamos que abrir o apartamento de Jimi Hendrix ao público sirva para que as pessoas possam se aprofundar na vida e na obra de uma figura cujo legado foi amplamente estudado desde sua morte", explicou Starnack, que antecipou que as entradas para visitar a casa estarão à venda a partir de 2 de novembro.

No espaço que até pouco mais de um ano estava ocupado pelos escritórios da fundação Handel House, poderão ser vistos a partir de 10 de fevereiro objetos originais de Hendrix, como uma guitarra acústica Epihpone, com a qual o músico elaborou sua conhecida versão da música de Bob Dylan All Along the Watchtower.

O guitarrista americano alugou em julho de 1968 o apartamento por 30 libras por semana, depois de sua namorada, Kathy Etchingham, vê-lo em um anúncio de jornal.