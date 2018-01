Apanhador Só celebra 'Antes que Tu Conte Outra' com vinil indicado ao Grammy

Eleito o “melhor álbum de música popular” de 2013 pela APCA e o “melhor álbum pop” pelo Prêmio Açorianos de Música do mesmo ano, chegou a hora da Apanhador Só comemorar o seu Antes que Tu Conte Outra. O trabalho, convidado principal da festa desta sexta-feira, 24, no Sesc Pompeia, em São Paulo, vem com roupagem nova: um vinil de 33 rotações, com capa exclusiva e projeto gráfico de Rafael Rocha, que concorre ao 15º Grammy Latino na categoria. Fica, vai ter bolachão!

O LP é o primeiro título do NOIZE Record Club, serviço de assinaturas de vinis da revista NOIZE, especializada em música. Alexandre Kumpinski, vocalista da Apanhador Só, acredita que a parceria é o reconhecimento do álbum como representante de uma geração. O trabalho se fundiu às manifestações de junho de 2013, que abarcaram diversas demandas sociais, quando Mordido, primeira faixa, foi usada como trilha para um vídeo sobre o cenário daquele momento. “A faísca inicial para escrever as músicas foi a sensação de não estar sendo representado ou respeitado. Todos se sentiam assim, por isso a conexão”, diz.

As 12 canções do CD foram remasterizadas para o vinil e foi produzida, por Rafael Rocha, uma nova foto de capa, com o ator, músico e ativista Zé da Terreira, de Porto Alegre. As faixas foram produzidas por Gustavo Lenza e Zé Nigro, que já trabalharam com Curumin, e Diego Poloni. O encarte traz, além das letras das canções e da ficha técnica, o nome dos mais de 700 apoiadores do projeto de financiamento coletivo que resultou em Antes que Tu Conte Outra. O conteúdo é todo adornado por imagens que Kumpinski, o baixista Fernão Agra e o guitarrista Felipe Zancanaro escolheram: “Queríamos fotos que se relacionassem com as letras, de alguma maneira”, diz o vocalista, que também redigiu à mão as letras das músicas, encarte por encarte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro toque especial ficou a cargo da bolacha translúcida vermelha, cor que marca todo o trabalho do Antes que Tu Conte Outra. “É mais importante executar o que achamos interessante e gastar um pouco mais do que não fazer o que queremos”, opina Kumpinski. O lançamento do vinil acontece quase que sem querer, pouco mais de um ano depois que o CD foi liberado para download, em maio de 2013: “Não tínhamos nos programado para fazer o LP, é um processo caro. Com o convite da NOIZE as coisas foram acontecendo”, lembra.

Nova formação. O show que lança o Antes que Tu Conte Outra em São Paulo, na próxima sexta-feira, 24, no S esc Pompeia, apresentará também a nova formação da Apanhador Só. O responsável pelas linhas de bateria, André Zinelli, não faz mais parte do grupo. Esta será a segunda apresentação sob um novo formato. Nos pratos e caixas vão se revezar Bruno Neves e Gabriel Nunes – o Kbça, roadie da banda. Neves foi apresentado por Lorenzo Flach, que também já participou em outros shows da Apanhador. “Agora temos muitos ‘amigos-músicos-de-apoio’. O revezamento de integrantes entre os instrumentos, que já fazíamos, vai acontecer ainda mais”, diz o vocalista.

Outro novo integrante no palco é Diego Poloni, um dos produtores do CD, que acompanha a Apanhador Só em uma das guitarras e nos teclados. Os arranjos complexos do Antes que Tu Conte Outra exigiram mais uma participação na execução das músicas: “Com a produção do álbum, nos aproximamos e ele passou a ensaiar com a gente”, lembra Alexandre Kumpinski.

APANHADOR SÓ

Show de lançamento do vinil Antes que Tu Conte Outra

SESC Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia, São Paulo. 3871-7700. Sexta-feira, 24, às 21h30. R$ 4/ R$ 20 (ingressos esgotados).