Apanhador Só busca inquietações latinas e locais para novo disco

Dois anos já se passaram desde que Antes Que Tu Conte Outra foi lançado, mas o segundo disco de inéditas da também gaúcha Apanhador Só parece ter se tornado ainda mais atual do que quando chegou às lojas. Inquietações sociopolíticas e culturais expelidas de forma ora vomitada, ora estilizada, em forma de canções antipop ecoaram pelas manifestações que tomaram as ruas das cidades em 2013.

De volta a São Paulo pela primeira vez em 2015, com shows no Sesc Bom Retiro, sexta, 17, sábado, 18, e domingo, 19, com participações de Curumin, Cícero e Kiko Dinucci, o Apanhador Só inicia o processo de recolher novas questões para uma nova safra.

“Por um tempo, Antes Que Tu Conte Outra supriu as nossas inquietações. Esse disco seguiu nos representando, mais do que os outros”, explica Alexandre Kumpinski, vocalista e guitarrista do grupo. Durante um período, o músico e principal compositor do Apanhador Só passou por um bloqueio criativo até conseguir voltar a compor. “Foi algo que nunca havia enfrentado como compositor, Muito do que eu queria dizer, já havia sido dito antes.”

A turnê intensa de Antes Que Tu Conte Outra e, principalmente, as passagens por outros países da América Latina, como México, Argentina, Uruguai e Colômbia, além de uma elogiada passagem pelo festival norte-americano South By Southwest, ajudaram a despertar o aspecto criativo da banda novamente. Os planos, agora, envolvem uma turnê por salas de estar em todo o Brasil e, então, partir para o terceiro álbum. “Novas inquietações já querem brotar”, acrescenta.

Ouça o disco Antes Que Tu Conte Outra, do Apanhador Só: