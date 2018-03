Aos prantos, Susan Boyle cancela show na Inglaterra

A caloura de um show de talentos britânico que virou estrela mundial Susan Boyle voltou a ganhar as atenções da imprensa ao cancelar "aos gritos" uma apresentação do programa Britain's Got Talent, que a tirou do anonimato, na última quinta-feira, 18, informa o jornal Daily Mail. De acordo com o diário inglês, Susan teve que ser acalmada pelos produtores do show, que apoiaram a ex-dona de casa e não deixaram que ela subisse ao palco em Liverpool.

Com a crescente preocupação sobre a saúde da cantora de 48 anos, os organizadores do Britain's Got Talent também acharam melhor que ela não participasse de outro show, em Cardiff. Susan já cancelou praticamente metade das 24 apresentações que havia marcado após o estrelato. Sua porta-voz pediu desculpas "a todos os fãs."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ela não quer deixar as pessoas tristes, mas precisa descansar", afirmou a representante da artista. "Ela amaria estar apta para cantar cada música, mas tem consciência do que pode e não pode fazer", acrescentou. No início do mês, ela foi internada em uma clínica em Londres por estresse após ser eliminada na final do Britain's Got Talent.