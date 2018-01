Aos 75, Bob Dylan se prepara para turnê do novo disco nos EUA

LOS ANGELES - Bob Dylan, para sempre jovem nas mentes da geração dos baby boomers, que cresceu com a sua música, completou 75 anos nesta terça-feira, 24, um pouco mais de uma semana antes de iniciar uma turnê de verão nos Estados Unidos para apresentar o seu último disco.

O maior evento público para marcar os seus três quartos de século foi o concerto beneficente de duas noites “Dylan Fest 75” nesta segunda e terça-feira em Nashville, Tennessee. O show contou com apresentações de artistas com Emmylou Harris, Kesha, Boz Scaggs e Ann Wilson.

Kesha também homenageou Dylan na premiação musical da Billboard no domingo à noite em Las Vegas ao interpretar It Ain't Me, Babe, balada de 1964.

Dylan manteve a discrição característica. Um porta-voz disse apenas que o veterano cantor e compositor planejava passar o dia em atividades privadas.

Ainda assim, não há nenhum sinal de que Dylan, cuja obra deu voz a uma era de revolta jovem nos anos 1960 e transformou a música popular, esteja desacelerando.

O seu último disco, Fallen Angels, o 37°álbum de estúdio da sua carreira, foi lançado na sexta-feira passada, depois da sua coletânea de músicas de Frank Sinatra de 2015.

Depois de uma série de shows no Japão em abril, Dylan tem prevista uma turnê de dois meses durante o verão norte-americano, que será iniciada em 4 de junho em Washington.