Aos 70 anos, Jerry Lee Lewis lança um novo álbum de rock O cantor norte-americano Jerry Lee Lewis lançará, aos 70 anos, um novo disco de rock. Seu novo trabalho se intitula "Last Man Standing" (O Último Homem em Pé"), nome que remete a ele mesmo, visto que de seus contemporâneos, como Elvis Presley e Jonnhy Cash, ele é o único "sobrevivente". Um time de estrelas colaborou neste álbum, entre eles os Rolling Stones Mick Jagger e Keith Richards, o ex-Beatle Ringo Starr, Eric Clapton e B.B. King. Jerry Lee Lewis saltou para o estrelato há quase meio século, em 1957, com o single "Whole Lotta Shakin´ Goin´ On". O novo disco, que Lewis vem trabalhando há quase cinco anos, será colocado à venda em 26 de setembro e terá 21 faixas com a participação de 21 artistas convidados. Porém quase todos eles se limitam a fazer segundas vozes ou tocar instrumentos, já que Lewis nunca gostou de dividir o palco. Lewis, que completará 71 anos três dias após o lançamento do disco, fez parte do "quarteto de um milhão de dólares", junto a Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash. Todos foram produzidos pela companhia Sun Records e foram os fundadores de um novo gênero: o rock and roll. Elvis foi o mais famoso de todos e também o primeiro a morrer, em 1977. Perkins morreu em 1988 e Cash em 2003. Por isso que Lewis se considera "o último a ficar em pé". Após tantos anos de carreira, o artista continua produzindo. "Estou definitivamente satisfeito", afirmou Lewis. "Creio que este é o melhor álbum que fiz nos últimos 20 anos", concluiu.