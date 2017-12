Aos 52 anos, Boy George lança primeiro disco inédito em 20 anos

Jacob Bernstein, The New York Times

Quase vinte anos depois de ter lançado seu último álbum, Boy George, 52, retorna para divulgar seu novo disco, This Is What I Do, composto apenas por materiais inéditos. Sóbrio e vegano, o cantor está visivelmente mais magro do que em anos recentes, e passou a se vestir de forma mais conservadora (para seus padrões). Diz que não sente falta dos dias de juventude gastos nas boates.

Recentemente, Boy George diz que prefere interagir virtualmente do que com as celebridades. "Eu tenho um perfil no Grindr, mas quase não usa", conta, para depois dizer que Cher demorou 20 anos para segui-lo no Twitter, deixando transpassar um leve incômodo pelo fato de Lady Gaga ainda não tê-lo feito.

Diante da porta do programa de Andy Cohen, Watch That Happens Live, fãs aguardam por ele com antigos discos do Culture Club e bonecos de Boy George que não se parecem em nada com ele. O antigo vocalista da banda dá autógrafos e depois entra no estúdio, onde encontra Cohen e a atriz Marisa Tomei, que promove um novo espetáculo.

Depois da gravação, surgiram convites para uma festa e tomar alguns drinks. Mas esse antigo baladeiro preferiu ir para o hotel. Ele voaria pela manhã para Toronto para outro show. "Tenho mais cinco apresentações pela frente, depois volto para o Reino Unido para gravar com o Culture Club em maio", explicou ele a Marisa. "Estou ansioso para reencontrar minha cama."