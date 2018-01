Antonio Meneses encanta platéia de Campos do Jordão O violoncelista Antonio Meneses encantou a platéia com um recital carregado de emoções fortes, neste sábado no Palácio Boa Vista, no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Ao lado da pianista Celina Szrvinsk, ele abriu o programa com o "Adagio de Schumann"; seguiram-se a "Sonata n. 3" de Martinu, uma homenagem ao brasileiro Edino Kriger, compositor residente do festival, de quem os músicos interpretaram a "Seresta", e a "Sonata Op. 40" de Shostakovich. Foi um passeio pelas possibilidades expressivas da música, que mostrou um Meneses cada vez mais mestre das sutilezas e nuances exigidas pela música de câmara, seja nos ecos do folclore checo recriados por Martinu, na releitura de Villa-Lobos proposta por Kriger ou na melancolia da volta ao passado repleta de ironia e lirismo de Shostakovich em sua "Sonata". Este sábado é um dos dias mais aguardados da programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Nesta noite, o pianista Nelson Freire sobe ao palco do Auditório Claudio Santoro para interpretar o mesmo concerto de Mozart com que fez sua estréia profissional há 50 anos, no Teatro Municipal do Rio. Os ingressos já estão esgotados há alguns dias. A apresentação será o ponto culminante de um dia de estrelas em Campos.