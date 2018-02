Antologia de John Lennon incluirá 13 gravações inéditas

Treze gravações caseiras inéditas de John Lennon, algumas versões ao vivo e de ensaios escritos serão incluídos na antologia "Gimme some truth", que chegará às lojas em 4 de outubro para comemorar o 70º aniversário do nascimento do beatle.

A EMI informou em seu site os detalhes da reedição das gravações que John Lennon fez sozinho após o fim dos Beatles em 1970.

O projeto inclui a publicação da caixa "The John Lennon signature box", com oito álbuns da carreira solo de Lennon que foram remasterizados a partir de fitas originais.

Com a supervisão pessoal da viúva do artista, Yoko Ono, a coletânea faz parte da celebração do nascimento de John Lennon que em 9 de outubro completaria 70 anos.