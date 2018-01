Anthony Kiedis é hospitalizado e Red Hot Chili Peppers cancela show nos EUA

O vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, foi levado ao hospital no sábado, 14, forçando o cancelamento do show da banda em Irvine, na Califórnia, Estados Unidos.

"Infelizmente, devido a doença, os @ChiliPeppers foram forçados a cancelar o seu show hoje à noite no #WeenieRoast", disse a emissora de rádio de Los Angeles KROQ, que patrocina o evento anual, no Twitter.

Representantes do Irvine Meadows Amphitheatre confirmaram que a apresentação da banda tinha sido cancelada e que Kiedis foi hospitalizado, mas não deram mais detalhes, informou a mídia.

A revista Billboard disse que Kiedis foi retirado do local em uma ambulância por causa de uma dor de estômago muito forte, citando um representante da rádio KROQ, mas que a causa exata do problema ainda era desconhecida.

"Ninguém está mais decepcionado do que nós por não podermos nos apresentar esta noite. Desejamos amor e uma rápida recuperação ao meu irmão Anthony", disse o baterista da banda, Chad Smith, no Twitter.

Red Hot Chili Peppers já vendeu mais de 60 milhões de álbuns, ganhou seis prêmios Grammy e foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll em 2012.