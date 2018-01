Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, deve se recuperar em breve

IRVINE, Calif. - O Red Hot Chili Peppers cancelou dois shows nos EUA depois que o cantor Anthony Kiedis foi hospitalizado com gastroenterite na noite de sábado, 14, disse um porta-voz da banda neste domingo, 15. Kiedis, 53, deve se recuperar totalmente em breve, disse Brian Bumbery.

O baixista Flea disse ao público na noite do sábado que a banda não poderia tocar porque Kiedis estava indo ao hospital, mas não especificou detalhes. O Chili Peppers tocaria no festival KROQ-FM Weenie Roast, em Irvine, ao lado de Weezer e Empire of the Sun, e também em Burbank, Califórnia, em um show para a iHeart Radio, na terça-feira, 17 - este também cancelado.

"Eles gostariam de agradecer aos fãs pela efusão de mensagens positivas", disse o porta-voz. O álbum mais novo do Red Hot Chili Peppers tem lançamento marcado para o dia 16 de junho. Eles têm shows marcados para os dias 23 de maio (em Ohio) e 29 de maio (no norte da Califórnia).